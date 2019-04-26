مجلس إدارة جديد لجمعية الإمارات لمتلازمة داون

المصدر: دبي - البيان

انتخبت الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون، وبحضور أحمد الشيباني ممثل وزارة تنمية المجتمع، مجلس إدارة جديداً للدورة 2019-2021 برئاسة الدكتورة منال جعرور، ونوال حاج ناصر نائباً للرئيس، وأسامة الصافي أميناً للسر، وعالية درويش أميناً للصندوق، وعضوية كل من: صفية الصافي، ومنى الحداد، ويونس حسن الملا.

واعتمدت الجمعية العمومية العادية التقريرين الإداري والمالي والميزانية التقديرية لعام 2019، كما اعتمدت خطة أنشطة وفعاليات الجمعية للعام 2019 مشيدة بجهود مجلس إدارة الجمعية الذي أنجز أكثر من 125 نشاطاً محلياً وخارجياً توّج بتشريف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، احتفالية الجمعية باليوم العالمي لمتلازمة داون والاحتفال بعام زايد.