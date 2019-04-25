مركز النقل المتكامل بأبوظبي يوفر خدمة حافلات مجانية في إطار مبادرة "تنقل بسهولة"

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي ممثلةً بمركز النقل المتكامل عن إضافة خدمة مجانية جديدة بالحافلات الصغيرة من مطار أبوظبي الدولي إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مروراً بجامع الشيخ زايد الكبير، بدءً من 26 أبريل الجاري من الساعة الـ 8 صباحاً حتى الـ 10 مساء، وبتواتر زمني كل ساعة.

وفي هذا الصدد أفاد مركز النقل المتكامل بأن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لمبادرة «تنقل بسهولة» التي أطلقتها الدائرة مؤخرا لتعزيز مستوى رضا المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، والتي بدأت في منطقتي مصفح، ومدينة خليفة، وبين الجسرين مؤكداً الحرص على تحقيق خطط المركز الهادفة إلى تحقيق التكامل بين جميع خدمات النقل والارتقاء بجودتها، والسعي الحثيث لتطوير منظومة النقل العام وفق أفضل الممارسات العالمية، والعمل على ربط جميع المناطق ببعضها في الإمارة، ولا سيما التي يتواجد فيها مستخدمو الحافلات العامة، وذلك لترسيخ دور المركز كداعم رئيسي لمسيرة التنمية الشاملة من خلال توفير خدمات تنقل مريحة وآمنة تمكن المتعاملين من الوصول إلى وجهاتهم المختلفة بيسر وسهولة، فضلاً عن الإسهام في تخفيض البصمة الكربونية للحفاظ على البيئة وصحة أفراد المجتمع.

ويأتي هذا التوسع في مبادرة "تنقل بسهولة" المجانية في ضوء الإقبال المتزايد على استخدام حافلات النقل العام، ومن المنتظر أن يكون لهذه الخدمة أثر إيجابي وانعكاس مفيد في تجفيف منابع النقل غير المرخص والحد بشكل كبير من ظاهرة تهريب الركاب والقضاء على آثارها السلبية العديدة، وصولاً إلى جعل النقل العام خياراً مفضلاً لدى جميع أطياف المجتمع.