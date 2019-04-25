محمد بن راشد يكلف 4 وزراء بإدارة وزارة اللامستحيل

المصدر: وام

كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمهام المكافآت السلوكية ضمن وزارة " اللا مستحيل" التي أطلقها سموه الثلاثاء الماضي لتكون الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالميا.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكليف ثلاثة وزراء بمهام وزارة اللا مستحيل في مرحلتها الأولى.

فقد كلف سموه معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بمهمة منصة المشتريات الحكومية فيما كلف معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بمهمة اكتشاف المواهب الوطنية ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بمهمة الخدمات الاستباقية.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: " نريد من فريق عملنا تحقيق نتائج غير مسبوقة، وإنجاز مهام وزارة " اللا مستحيل" في فترة زمنية قياسية، لنطلق مرحلة جديدة من التحديات .. ليس لدينا مساحة من الوقت ... و أمامنا ملفات لا تحتمل التأجيل .. أطلقنا هذه الوزارة الافتراضية لنؤكد نهجنا في دولة الإمارات منذ التأسيس.. لا نقف عند أي تحد و لا يعيق تقدمنا أي "مستحيل" .. نؤمن بقدرات وكفاءات أبناء وبنات الإمارات بتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات".

ويقود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مهمة "المكافآت السلوكية" الهادفة إلى تحفيز السلوك الجيد والإيجابي في المجتمع، وتحويله إلى عملة رقمية معتمدة للمعاملات الحكومية عبر إطلاق نظام مكافآت خاص للسلوكيات المجتمعية، ومنح نقاط للملتزمين يستفيدون منها في دفع رسوم الخدمات الحكومية.

ويتولى معالي عبيد بن حميد الطاير مهمة منصة المشتريات الحكومية التي ستبدأ العمل على تحديث سياسة المشتريات الحكومية، وتطوير منظومة عمليات المشتريات وتوجيهها لدعم رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته تتولى معالي نورة بنت محمد الكعبي مهمة اكتشاف المهارات الوطنية من خلال ابتكار آلية عمل لاكتشاف مهارات الأفراد في مجتمع دولة الإمارات وتطويرها وتحليلها وتقييمها عبر إطار عمل وطني.

وتتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي مهمة الخدمات الاستباقية لتلبية احتياجات المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية وفقا لرحلة الحياة الطبيعية للأفراد، عبر إطلاق خدمات قبل الطلب تشمل مجالات العمل الحكومي المختلفة وفئات المتعاملين كافة.

جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان قد أطلق وزارة اللا مستحيل لتمثل نموذجا متقدما في العمل الحكومي تتبنى منظومة عمل افتراضية غير تقليدية وتعمل على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية، من خلال تطوير حلول استباقية للتحديات الاستثنائية ضمن فترة زمنية محددة، يعمل عليها فرق عمل من جهات حكومية اتحادية ومحلية، بالتعاون مع القطاع الخاص والأفراد في المجتمع لتشكل الجيل المقبل من الممارسات الحكومية.

وتعمل الوزارة على ترسيخ مفهوم اللامستحيل في نموذج عمل مؤسسي مرن، مبني على مفهوم تصميم الحياة، يتبنى فكر واسلوب قيادة دولة الإمارات، في تطوير العمل الحكومي .. كما تعمل على ملفات وطنية ذات أولوية، تتطلب معالجات سريعة وجريئة، وقرارات فاعلة، تتضمن إطلاق مبادرات مختلفة ومشروعات متنوعة.