إزالة ورم نادر من دماغ سعودية أثناء زيارتها للدولة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

نجح فريق طبي في مدينة دبي الطبية، في إنقاذ حياة زائرة سعودية، أصيبت بورم ضخم ونادر في الدماغ، دخلت على إثره الطوارئ، ليتم إجراء عملية جراحية استمرت 11 ساعة متصلة.

وحسب قائد الفريق الطبي، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الإمارات التخصصي، بمدينة دبي الطبية، الدكتور هيثم العقيلي، فإن المريضة سعودية الجنسية، تبلغ 45 عاماً، أدخلت قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من نقص في مستوى الوعي، ومشاكل في الإبصار، وصعوبة في النطق، إضافة إلى صعوبة في حركة الجهة اليمنى من الجسم.

وأضاف " تم على الفور اتخاذ الاجراءات الأولية من (ضبط النفس وتروية الاكسجين و الدم و اخذ العينات) وإجراء الصور الطبقيه والرنين للدماغ و الأوردة الدموية الدماغية، التي أظهرت وجود ورم ضخم في الفص الأمامي الأيسر من الدماغ، في حاجة إلى استئصاله في أسرع وقت، حفاظاً على حياة المريضة.

وتابع: كان الورم الذي في حجم ثمرة التفاح، يمتد إلى قاعدة الجمجمه، والى حجرة العين اليسرى، ويضغط على منطقة النطق وعصب الابصار، وتسبب في دفع الدماغ الى الجهة اليمنى.

وأضاف الدكتور هيثم العقيلي استشاري جراحة الأعصاب بمستشفى الإمارات أنه تم الاستعداد الكامل لإجراء العملية من قبل فريق طبي متخصص، ومن ثم تم اختيار الفتحة المناسبة التي توصل إلى الأوردة المغذية للورم مبكرا وتحمي مناطق الوظائف الحيوية، و تحقق هدف تجميلي للمريضة، بأن يكون الجرح مغطى بالشعر مستقبلا، وتساعد على ازالة الورم كاملا ان أمكن.

وأكد العقيلي أن العملية استغرقت أكثر من 11 ساعة، و تم ازالة الورم كاملا و تحرير الدماغ، والاوعية الدموية وعصب الابصار، وبقيت المريضة تحت التنفس الاصطناعي لمدة 24 ساعة، إلى أن تبين عودة الحركة والنطق والابصار الى وضعها الطبيعي، كما بقيت المريضة مدة أسبوعين تقريبا في العناية المركزة إلى أن عادت للمشي والحركة بشكل جيد.