90 دولة وجالية تعلن مشاركتها في «دبي للقرآن»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أنهت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم استعداداتها لانطلاقة الدورة الـ 23 من المسابقة الدولية للقرآن الكريم خلال الفترة من 2 وحتى 14 رمضان المقبل، وتحدث المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، عن آخر الاستعدادات لانطلاقة الدورة 23 من المسابقة الدولية للقرآن الكريم، حيث أشار إلى أن جميع لجان الجائزة أكملت استعدادها لبدء الفعاليات، وأثنى على الجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء اللجنة المنظمة والموظفون والمتطوعون لإنجاز المهام الخاصة بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم.

وقال بوملحه: «إن الجائزة تشهد في العام الواحد أكثر من مسابقة تحتاج إلى جهد كبير وتنسيق بين جميع الوحدات، وهذا ما أكسب الجائزة وأهّلها أن تتمتع بهذه السمعة الطيبة والمتميزة والمكانة الرفيعة بين مثيلاتها من الجوائز والمسابقات حول العالم، كما أشاد بالرعاية الكبيرة والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموه لهذه الجائزة، حيث ظل سموه متابعاً لكل فعاليات الجائزة وأنشطتها المختلفة، ويوجه سموه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها.

كما أشاد بوملحه بأجهزة ووسائل الإعلام المختلفة التي ظلت تواكب وترصد فعاليات الجائزة، خاصة النشاط الإعلامي الملحوظ والتغطية المتميزة للمسابقة الدولية كل عام، كما تقدم بالشكر والتقدير لرعاة الجائزة وما قدموه دعماً لهذا الحدث القرآني العالمي، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

تحضيرات

وأوضح بوملحه أن الدورة الـ 23 ستبدأ هذا العام مباشرة بالمسابقة الدولية بقاعة غرفة تجارة وصناعة دبي في الـ 2 من رمضان، حيث ستبدأ الفعاليات الساعة الـ 10 مساءً يومياً. وقال بوملحه: «إن الجائزة انتهت منذ وقت مبكر عبر وحدة المسابقات من إعداد الأسئلة التي ستوجّه للمتسابقين، والتي تصل إلى أكثر من 500 نموذج أسئلة وانتهت وحدة المسابقات كذلك من تطوير البرامج الإلكترونية الخاصة بتحكيم المسابقة الدولية وبرامج رصد نتائج المسابقة والبرامج الإلكترونية الأخرى الخاصة بالمسابقة».

وبلغ عدد الدول والجاليات التي وصلت موافقتها حتى الآن أكثر من 90 دولة وجالية حول العالم، ومن المنتظر أن يصل إلى أكثر من 100 دولة خلال الأيام المقبلة.

وأعلن بوملحه أن الجائزة انتهت من عملية اختيار المحكمين الدوليين الذين يُجرى اختيارهم وفق معايير دقيقة يراعى فيها السمعة المتميزة للمحكم.

ووقع الاختيار هذا العام على كل من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح من جمهورية مصر العربية، وفضيلة الشيخ الدكتور أمين إدريس فلاتة من السعودية، وفضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي لعقاب من الجزائر، وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد كشيدان من ليبيا، وفضيلة الشيخ الدكتور معاني الشيخ حسن غنسوري من بوركينافاسو.

تميّز

ومن جهته أشاد الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بالطفرة الكبيرة التي شهدتها المسابقة الدولية خلال مسيرتها التي امتدت إلى أكثر من 23 سنة، حيث أصبحت محل تقدير واحترام وإعجاب من كثير من العلماء والمهتمين من مختلف دول العالم، وهناك إشادات كبيرة من داخل الدولة وخارجها بما تقدمه الجائزة من عمل ونشاط، ويضعنا ذلك دائماً أمام مسؤولية وتحدٍ كبير للمحافظة على هذا المستوى الرفيع والمتميز .

خارطة الفعاليات

وأنهت اللجنة الإعلامية استعداداتها بالتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لإطلاعهم على خارطة الفعاليات المختلفة المصاحبة للمسابقة الدولية والاتفاق على الشكل المناسب لتغطيتها إعلامياً وإيصالها صوتاً وصورة وخبراً إلى العالم في شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك، وانتهت اللجنة الإعلامية من إصدار المطبوعات الإعلامية الخاصة بالمسابقة والكتاب السنوي للدورة الـ 22، ومن إعداد الإعلانات سواء كانت تلك التي تنشر وتبث عبر الفضائيات أو الصحف أو المواقع الإلكترونية الأخرى، كما انتهت الوحدة من الاتفاق مع شركة النقل التلفزيوني لنقل الفعاليات إلى الأقمار الصناعية بالتعاون مع الشريك الإعلامي الرئيسي للجائزة مؤسسة دبي للإعلام، التي وفرت كل الإمكانات الفنية والبشرية لنجاح هذه الفعالية الكبرى.

تنسيق

قامت اللجنة الإدارية والمالية بالتنسيق مع رعاة الدورة من المؤسسات والشركات والدوائر المحلية الحكومية وشبه الحكومية، حيث ترعى جانباً من فعاليات الدورة الـ 23 كما تم الانتهاء من إصدار تأشيرات الدخول إلى الدولة وتذاكر السفر للمتسابقين ومرافقيهم وتجهيز كشوفات مكافآت الفائزين والمحكمين. كما قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بتفرغ المتطوعين بتعاون مشكور من جميع الدوائر والمؤسسات التي يعملون بها .