«كهرباء دبي» تناقش التحوّل الرقمي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ناقش «يوم هيئة كهرباء ومياه دبي الرقمي» في دورته الـ 2 والذي نظمته الهيئة في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، عدة موضوعات تتعلق بالتحول الرقمي تضمنت «التحول الرقمي في المؤسسات الخدماتية» و«التقنيات الإحلالية» و«الملكية الفكرية في العصر الرقمي»، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، وأخصائيي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعدد كبير من موظفي الهيئة. كما تم الإعلان عن إطلاق منصة «X-Navigator» الأولى من نوعها والتي ستساعد المستخدمين على الربط بين مشروعات ومبادرات الهيئة مع الاستراتيجيات وأطر العمل المحلية والاتحادية والعالمية.

وتضمنت قائمة المتحدثين خلال «يوم هيئة كهرباء ومياه دبي الرقمي» كل من: زاركو سوميك من مؤسسة غارتنر الذي تحدث عن «التحول الرقمي في المؤسسات الخدماتية»؛ والدكتور كاي هويمان والذي تحدث عن «التحول الرقمي»؛ وأنتوني كارليك الذي تحدث عن «الملكية الفكرية في العصر الرقمي»؛ وعادل التميمي، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في هيئة كهرباء ومياه دبي، الذي تحدث حول التقنيات الإحلالية؛ وريم مصطفوي، اختصاصي أول في قطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، والتي تحدث عن إنجازات الهيئة في التحول الرقمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إلى أن يوم الهيئة الرقمي 2019 يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، ولتصبح دبي أول حكومة بلا ورق بنهاية عام 2021، وقطعت الهيئة شوطاً طويلاً في تحقيق هذا الهدف وحققت أعلى نتيجة بين الدوائر الحكومية التي شاركت في المرحلة الأولى لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، حيث بلغت نسبة الاستغناء عن المعاملات الورقية في الهيئة 60%، كما بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 93% بنهاية 2018».

وأضاف الطاير: «في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانتها كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار، وفي مقدمة المدن التي لا تستشرف المستقبل فحسب، وإنما تصنعه».

أولويات

أوضح سعيد الطاير أن الابتكار على رأس قائمة أولويات «كهرباء دبي» لتحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ومبادرة «دبي 10X»، واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية.