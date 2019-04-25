هند الشامسي تحصد جائزة أفضل مشروع للذكاء الاصطناعي

المصدر: عجمان - البيان

حصدت هند سالم مطر الشامسي، مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية بالإنابة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جائزة أفضل مشروع تخرج عن فئة مشروع «المدقق»، والذي اُختير كأفضل مشروع تخرج في البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي من جامعة اكسفورد ببريطانيا.

وأقيمت مراسم التكريم بحضور كل من معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وسليمان حامد المزروعي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، حيث احتفلت حكومة الإمارات بتخريج 94 منتسباً للدفعة الأولى من البرنامج التدريبي للذكاء الاصطناعي الذي ينظمه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جامعة أكسفورد البريطانية، بهدف تأهيل الكوادر الإماراتية المتخصصة وتعزيز إمكاناتهم ورفد قدراتهم في مختلف المجالات، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن دائرة البلدية تفخر بكفاءاتها المبدعة التي لا ترتضي إلا بالمركز الأول، فالإنجاز المشرف الذي حققته مديرة إدارة الخدمات الذكية بالإدارة نعده نجاحاً جديداً يدون في سجلات الدائرة فنحن أسرة كبيرة تكاثف جهودها لرفعة الدائرة ودفع عجلة الازدهار بالإمارة.

وذكر أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة يحرص بشكل دائم على دعم الموظفين المميزين وتمكينهم من الالتحاق بالبرامج العالمية التي تصقل مهاراتهم وتنمي معارفهم في مجال عملهم.

ولفت إلى أن دائرة البلدية تؤمن أن الذكاء الاصطناعي هو عنوان المرحلة الحالية وتتبنى تقنياته في كافة قطاعاتها ومجالات عملها، مبيناً أن الدائرة تمتلك خطة متكاملة لتسخير كل الخدمات وتمكين الموظفين من احترافه.