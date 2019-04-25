تعاون بين بلدية دبي ومؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميّز

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وتهدف المذكرة إلى ترسيخ علاقة الشراكة والاستفادة من خبرات الطرفين في جميع المجالات، لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية. ووقع المذكرة أحمد عبيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في بلدية دبي وسليمان عبدالخالق الأنصاري المدير التنفيذي، لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.

تشجيع

وقال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في بلدية دبي: «تشجع المذكرة على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين كل المؤسسات الحكومية في دبي، من أجل تطوير أنشطة الابتكار والإبداع، والهادفة إلى الارتقاء بمكانة الإمارة، ومساعدتها على التفوق في جميع المجالات بواقع 10 سنوات مقارنة مع نظيراتها من مدن العالم».

وبدوره، قال سليمان عبدالخالق الأنصاري، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «نؤمن في المؤسسة بأن عنصري التعليم والابتكار يرتبطان بشكل وثيق بخطط التنمية المستدامة والتنافسية العالمية، وهذا ما يميز مذكرة التفاهم هذه بيننا وبين بلدية دبي».

تطوير

وبموجب المذكرة الجديدة، يتعاون الطرفان بجميع الوسائل الممكنة لدعم وتطوير التعاون في كل المجالات، وتعزيز الشراكة بينهما لتحقيق الأهداف المنبثقة عن هذه المذكر. واتفق الطرفان على تطوير الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها توفير بيئة وقنوات ملائمة والأدوات التي تحفز المعنيين على المشاركة في أنشطة الإبداع والابتكار ودعمها. وسيركز الطرفان على تبادل الخبرات والاستخدام الأمثل للمعارف والمعلومات والتشارك المعرفي لتحديد الفرص المتاحة للإبداع والابتكار، والعمل على تنظيم برامج التدريب والتطوير التخصصي وورش العمل، والفعاليات لتعزيز مهارات موظفي الطرفين ونشر المعرفة. وستتعاون البلدية والمؤسسة في المسابقات الابتكارية لدعم وتحفيز الطلبة والمؤسسات التعليمية ورواد الأعمال الناشئين للدخول في عالم الابتكارات وتبنيها، والمشاركة في لجان التحكيم الخاصة في المسابقات الابتكارية.