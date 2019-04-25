«المعاشات» تطلق حملة للتوعية بمخاطر التهرب التأميني الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عزمها إطلاق حملة «شركاء في المسؤولية» يوم الأحد المقبل، وذلك لتوعية جهات العمل والمؤمن عليهم بالمخاطر التي تترتب على التهرب من التسجيل والاشتراك في نظام التأمين الخاص بالهيئة، والذي يخضع للقانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وأكدت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة على أن اختيار شعار «شركاء في المسؤولية» جاء للتأكيد على دور كافة أطراف العلاقة التأمينية في الحفاظ على كافة الحقوق والالتزامات التي تترتب عليهم وفق نصوص قانون المعاشات الاتحادي، حيث إن جهات العمل تترتب عليها مسؤولية الإلمام بكافة أحكام القانون فيما يتعلق بالتسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه عند انطباق الشروط عليه، كما أن التأكد من قيام جهة العمل بالتسجيل عنه والاشتراك وفقاً لقواعد الهيئة هي مسؤولية يقع جزء كبير منها على عاتق المؤمن عليه، كما يقع على عاتق الهيئة مسؤولية توعية جهات العمل والمؤمن عليهم.

وقالت السهلاوي: «يمتد النطاق الجغرافي للحملة ليستهدف جهات العمل في القطاع الاتحادي في جميع أرجاء الدولة، والقطاع الاتحادي المحلي والقطاع الخاص ضمن النطاق الجغرافي الذي يشمل كلاً من إمارة دبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، كما يشمل كافة العاملين غير المسجلين لدى الهيئة في هذه المناطق، هذا بالإضافة إلى كافة المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة ممن لم يتم شمولهم بنظام مد الحماية التأمينية.

وقالت: «بالنسبة للمؤمن عليهم أو المشتركين غير المسجلين فإن الهيئة ترغب في توعيتهم بمخاطر عدم الاشتراك في التأمين، سواء فيما يتعلق بغياب المظلة التأمينية التي تحمي المؤمن عليه من مخاطر العجز والشيخوخة، وتحمي أسرته عند تعرضه لا قدر الله لأي من أسباب العجز أو التعرض لوفاة تؤدي إلى حرمان الأسرة من دخل شهري ثابت عند نشوء أي من تلك المخاطر».

وبينت أن الحملة ستستمر على مدار شهرين، وسيتم التوعية فيها بأبرز الموضوعات المهمة التي تتعلق بالشمول والخضوع لقانون المعاشات الاتحادي.