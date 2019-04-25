سلال رمضانية بـ 200 درهم لـ 23 سلعة في أم القيوين

المصدر: Ⅶ أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن الدائرة اجتمعت مع أصحاب منافذ البيع الكبرى في الإمارة صباح أمس بمقر الدائرة، وتم الاتفاق على طرح سلال رمضانية بأحجام مختلفة تتراوح أسعارها ما بين 50 إلى 200 درهم، حيث يبلغ سعر السلة المتوسطة 50 درهماً وتحوي 18 صنفاً منوعاً، فيما يبلغ سعر السلة الكبيرة 200 درهم وتحوي 23 سلعة أساسية، كما تم إلزام جميع منافذ البيع في الإمارة بطرح قوائم مخفضة لسلع أساسية وضرورية أمام المستهلك تشمل المواد الغذائية التي تستخدم في شهر رمضان بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20 - 30 % من الأسعار العادية، ويشمل التخفيض سلعاً ضرورية مثل: الطحين، الأرز، السكر، العصائر، الزيوت وخلافها من السلع التي تحويها السلال الرمضانية، لافتاً إلى أن السلال مكونة من أجود الأصناف الغذائية التي يتناولها المستهلك، وتكفي أسرة مؤلفة من 7 أشخاص لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، كما أن العام الماضي تم بيع أكثر من 3 آلاف سلة رمضانية.

توعية

وأوضح رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة، أن الاجتماع شارك فيه 16 متجراً من المنافذ الكبرى في الإمارة، وجاء من أجل التواصل وتكثيف الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل، والاطلاع على آخر مستجدات السلال الرمضانية والحسومات، التي سوف تقدمها منافذ البيع خلال رمضان إلى جانب وضع خطة لتوعية المستهلكين، كما تم تحذير أصحاب منافذ البيع من مغبة رفع الأسعار أو قبول أي زيادات من الموردين دون الرجوع إلى الدائرة، مبيناً أن السلة المتوسطة تشمل بعض الأصناف ومنها التمور والعصائر وحليب الروابي وأرز السنارة 5 كيلو ومعكرونة الإمارات، فيما تشمل السلة الكبيرة مختلف أنواع المواد الغذائية الضرورية.

وأضاف، أن الاجتماع أكد ضرورة التزام كافة المراكز التجارية في أم القيوين على عمل التخفيضات اللازمة وتوفير كافة السلع بالمنافذ.