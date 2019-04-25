جاهزية 650 مسجداً بدبي لاستقبال الشهر الفضيل

المصدر: دبي - البيان

أكملت إدارة الهندسة ورعاية المساجد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، استعدادات مساجد دبي لاستضافة فعاليات الشهر الفضيل، حيث تم الوقوف على جاهزية أكثر من 650 مسجداً.

وتشير البيانات التي تصدرها الإدارة بقطاع شؤون المساجد في إسلامية دبي أنه تم إنشاء وافتتاح 10 مساجد جديدة في الإمارة منذ بداية العام الجاري، وهذه المساجد موزعة على مناطق ديرة وبر دبي، وتتسع 10719 من المصلين، كما تستعد لافتتاح 14 مسجداً قبل شهر رمضان المبارك وخلاله.

وأوضح المهندس محمد جاسم المنصوري مدير إدارة الهندسة ورعاية المساجد، أنّه تم أيضاً في ضوء إتمام الاستعدادات تحديث أجهزة التكيف والتبريد وتوريد وتركيب 36 وحدة تكييف اجمالي بسعة 237.5 طن تبريد في 16 مسجداً بمنطقة ديرة وبر دبي وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 815000 درهم. كما تم اعتماد أفضل المواصفات وأجود الأنواع لتركيبها في المساجد مع اختيار غاز R-410a في وحدات التكييف، باعتباره صديقاً للبيئة ويقلل من الانبعاثات المضرة بطبقة الأوزون. وتمت عمليات الصيانة الوقائية، حيث تأتي عمليات الصيانة الوقائية التي تتم في المساجد للتأكد من جاهزيتها وضمان معالجة الأعطال إن وجدت، والحفاظ على تشغيل المساجد بالشكل المطلوب ويتم التركيز على أجهزة التكيف في المساجد ومع عمل اللازم من تبديل القطع المعطلة وتنظيفها من الأتربة والغبار.

وأوضح المنصوري أنّه تم تجهيز فريق طوارئ التكييف استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث تم تشكيل فريق من الفنيين ومهندس مختص بالتكييف والتبريد للوقوف على الحالات الطارئة ومتابعة إنجازها من قبل المقاولين وتخصيص سيارات تحتوي على المواد الأساسية وقطع الغيار المستخدمة في أعمال التكييف.