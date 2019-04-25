بلدية الظفرة توفر المواد الغذائية المخفضة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

وفرت بلدية منطقة الظفرة المواد الغذائية المخفضة بمراكز التوزيع على مستوى مدن المنطقة الـ 6 في مدن زايد والمرفأ وليوا وغياثي والسلع، ودلما، استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث تم توفير الأرز والحليب والسكر والمياه، والعصائر والقهوة العربية والشاي والمستلزمات الأخرى.

ودرجت البلدية على تخفيض المواد الغذائية غير المدعومة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف توفير جزء من احتياجات المجتمع المحلي لمواطني المنطقة لمشاركتهم الفرحة أيام الشهر المبارك.

وأكدت البلدية، اكتمال جاهزية مراكز توزيع المواد الغذائية لتوزيع المواد على المواطنين، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة 5200 أسرة مواطنة، بينما بلغ عدد الأفراد 26380 فرداً على مستوى المنطقة، وقامت البلدية بتوزيع 34378 كيس أرز خلال العام الماضي منها 33716 كيس أرز سوبر بسمتي بحجم 40 كيلوجراماً، و662 كيس أرز الحصن بحجم 20 كيلوجراماً، ومن المبادرات التي درجت البلدية على تنفيذها، توصيل المواد الغذائية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في أماكن إقامتهم بمدن المنطقة، بالإضافة إلى مبادرة دعم الأسر المتعففة خلال شهر رمضان من خلال توزيع سلال رمضانية تحتوي مواد غذائية متنوعة.

ويبدأ دوام مراكز توزيع المواد الغذائية على مستوى مدن المنطقة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، ما عدا مركز مدينة زايد حيث يبدأ الدوام من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، ومن الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً.