%70 خصومات على 3500 سلعة في العين بشهر الصوم

المصدر: Ⅶ العين – داوود محمد

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنه تم الاتفاق مع أصحاب منافذ البيع الرئيسة في مدينة العين على توفير خصومات تتراوح ما بين 55 إلى 70%، تشمل 3500 سلعة خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أهمية وجود رقابة صارمة على الأسواق في مدينة العين، والحرص على توفر كافة السلع في الأسواق دون أي نقص.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح أمس في مكتب وزارة الاقتصاد في مدينة العين، بحضور ممثلي منافذ البيع الرئيسة، التي يبلغ عددها 75 منفذاً تغطي كافة أرجاء المدينة وضواحيها، حيث استعرض ممثلو المنافذ الخطط والبرامج التسويقية الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتصف بالمرونة والشمولية والتقيد بتعليمات وزارة الاقتصاد بالحفاظ على استقرار الأسعار مع توفير الكميات اللازمة التي تغطي احتياجات المستهلكين.

ولفت مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن السلال الرمضانية ستقدم للمستهلكين بأسعار أقل عن أسعار السلع منفردة وبنسب تتراوح بين 25 إلى 35 %.

وأشار النعيمي إلى أن السلال الرمضانية تضم ما يتراوح بين 20 حتى 25 سلعة غذائية متنوعة تشمل المواد الأساسية، وتتفاوت في أسعارها تبعاً لعلامتها التجارية.

وأوضح النعيمي، أن وزارة الاقتصاد بدأت الاستعداد لشهر رمضان مبكراً، وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات مع مديري منافذ البيع الرئيسة لوضع خطة متكاملة، وطرح مبادرات خاصة ونوعية من خلال التواصل مع منافذ البيع.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد طلبت من كافة منافذ البيع والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، ضرورة مراجعة مبادرة أجهزة كاشف الأسعار، وإضافة عدد كبير من هذه الأجهزة وتوزيعها في أماكن مختلفة داخل مراكز البيع، بحيث تتاح للمستهلك التعرف على السعر الحقيقي للسلعة المثبتة على الأرفف وعلى المادة بحد ذاتها، لتلافي شكاوى المستهلكين بشأن وجود فروقات أسعار بين المسجلة على الأرفف وصندوق المحاسبة، وأكد أهمية الرقابة الذاتية من قبل المستهلكين على الأسعار، وضرورة الاتصال بالوزارة مباشرة في حال وجود أية مخالفات أو ملاحظات، على أن تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التحقق والتأكد من الشكوى.