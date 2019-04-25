319 مواطناً ومواطنة يتلقون عروضاً للعمل لدى 33 شركة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 319 مواطناً ومواطنة تلقوا العروض وترشحوا للتعيين لدى 33 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، وذلك خلال يوم مفتوح للتوظيف نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي أخيراً في إطار مبادرة تسريع التوطين في المنطقة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة توفير 1000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة في القطاع الخاص.

وقالت منى وليد القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: «إن اليوم المفتوح للتوظيف شهد مشاركة نحو 439 مواطناً ومواطنة أجرى لهم مسؤولو التوظيف في الشركات المشاركة 642 مقابلة وظيفية للوقوف على مدى توافق قدراتهم ومؤهلاتهم مع متطلبات الفرص الوظيفية المطروحة وعددها 771 فرصة عمل».

متطلبات

وأضافت: «إن العديد من المواطنين والمواطنات المشاركين في اليوم المفتوح أجريت لهم أكثر من مقابلة وظيفية من قبل عدد من الشركات، الأمر الذي أتاح لهم التعرف على متطلبات العديد من الوظائف، وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة». وأشارت إلى أن المقابلات الوظيفية أثمرت عن تلقي 40 مواطناً ومواطنة عروضاً للعمل لدى الشركات المعنية، بينما ترشح 279 آخرون للتعيين لدى الشركات المشاركة التي ستعمل على المفاضلة بينهم لشغل الوظائف المطلوبة، وذلك في ضوء متابعة الوزارة للإجراءات التي تتبعها الشركات سواء في ما يتعلق بالمواطنين والمواطنات الذين تلقوا عروض العمل أو الذين ترشحوا للتعيين».

وقالت: «إن 120 مواطناً ومواطنة من مجموع المشاركين في اليوم المفتوح للتوظيف لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم، حيث سيقوم فريق معني بالوزارة بالتواصل مع الشركات المعنية لمعرفة أسباب عدم اجتيازهم لتلك المقابلات، وذلك تمهيداً لإلحاقهم في برنامج «تمكين» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كليات التقنية العليا لتدريب وتأهيل المواطنين وفقاً لأسباب عدم اجتيازهم للمقابلات بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية المقبلة».

إدارة

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير الأيام المفتوحة للتوظيف من خلال نظام ذكي يتضمن 4 مراحل يمر بها الباحث عن العمل تشمل التسجيل في اليوم المفتوح، تليها مرحلة اختيار 3 فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني، التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة، تليها مرحلة التدريب على مهارات إجراء المقابلة الوظيفية، وهي مرحلة اختيارية، ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية.