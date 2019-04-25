أمل القبيسي تبحث مع سفير أرمينيا تعزيز التعاون البرلماني

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ومهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة سبل تفعيل وتعزيز العلاقات البرلمانية، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس بأبوظبي بحضور أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي - أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية إماراتية أرمينية.

وأكدت معالي القبيسي حرص المجلس كمؤسسة تشريعية على المساهمة في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل مع الحرص على تعزيز هذه الجهود والمساهمة فيها من خلال مشاركة البرلمانيين وعملهم والعلاقات مع برلمانات العالم، ملقية الضوء على تطور مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة.

من جهته قدم مهير ماكرتوميان دعوة من رئيس برلمان جمهورية أرمينيا إلى معالي الدكتورة أمل القبيسي لزيارة أرمينيا بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية وتفعيل لجان الصداقة وتبادل الخبرات وبحث سبل دعم علاقات التشاور وتعزيز روابط الصداقة القامة بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، والعمل من أجل تحقيق تقارب أكبر وتعميق الحوار القائم بين المؤسسات التشريعية في البلدين.

وأكد أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة خاصة البرلمانية لأهميتها في تجسيد التعاون والتقارب بين الشعبين الصديقين، لافتاً إلى أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين الجانبين من أجل تحقيق تعاون مشترك وتنسيق الرؤى.