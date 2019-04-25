تكريم 135 من الحاصلين على أوسمة إقامة دبي للتميز الوظيفي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كرّم اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الموظفين المتميزين الحاصلين على أوسمة إقامة دبي للتميز الوظيفي والإداري والتميز المؤسسي، والبالغ عددهم 135 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الإدارة على أدائهم المتميز في عام 2018، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جائزة الريادة المؤسسية في عامها التاسع على التوالي، بحضور الدكتور أحمد عبدالله النصيرات مستشار أول للأداء الحكومي والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومساعدي المدير العام وعدد من كبار الضباط وموظفي إقامة دبي.

ابتكار

وقال اللواء محمد المري: إن إقامة دبي تحرص دائماً على تعزيز منهج الإبداع والابتكار في العمل المؤسسي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الإبداع والابتكار للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات، مؤكداً أن تكريم الموظفين المتميزين يأتي ضمن استراتيجية إقامة دبي بتقدير الإنجازات المثمرة والأداء المتميز، ومن هذا المنطلق عملت الإدارة على توفير بيئة تنافسية إيجابية لرفع مستوى أداء الموظفين لديها، وترسيخ ثقافة التميز لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التميز المؤسسي، مؤكداً أن هذا التكريم يسهم في تعزيز روح الإبداع والابتكار وتحفيزهم لتبني الأفكار البناءة، وحافز لزملائكم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء ودفع مسيرة التنمية لتصل دولة الإمارات العربية المتحدة للمراتب الأولى في كافة المجالات. وأضاف اللواء محمد المري، أن جائزة الريادة المؤسسية ساهمت خلال السنوات الماضية في نشر ثقافة التميز والريادة المؤسسية.

تعزيز

من جانبه، توجّه الدكتور أحمد عبدالله النصيرات مستشار أول للأداء الحكومي والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالشكر والتقدير لإقامة دبي على استضافته في هذا الحدث وتكريمه لتعزيز مسيرة التميز على مستوى إمارة دبي، مهنئاً إقامة دبي على الإنجاز الكبير الذي وصلت إليه بجهود موظفيها، لافتاً إلى أن إقامة دبي تولي التميز أهمية كبيرة، وتسعى دائماً لإبراز موظفيها المتميزين من خلال إنجازاتهم المثمرة، مثمناً دورها في تطبيق معايير التميز في كافة قطاعتها.

18 فئة

تضمن الحفل تكريم 18 فئة من فئات التميز الوظيفي والإداري والمؤسسي وهي أفضل قطاع داعم لمعيار خطة دبي 2021، ومعيار المهام الرئيسية، ومعيار خدمات السبع نجوم، ومعيار الرأس المال البشري، ومعيار الحكومة الذكية، وإدارة المشاريع، ومعيار المخاطر، ومعيار إدارة الابتكار.