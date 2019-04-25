تجربة جهاز الربط الذكي بغرفة العمليات على شارع الرقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قام مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي ممثلاً في مركز شرطة المرقبات بتجربة جهاز «sps express» على شارع الرقة في منطقة المرقبات والذي يعتبر مختبراً للقيادة العامة لشرطة دبي فيما يختص بالأنظمة الذكية، كما هو الحال في كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في ذات المنطقة مع اللوحات الإرشادية والتي لاقت صدى واسعاً لدى القاطنين وأفراد المجتمع، وبحسب استطلاعات الرأي تبين أن 95.9% يعلمون بوجود كاميرات ذكية ولوحات إرشادية في هذه المنطقة.

وأكد العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، عضو مجلس مديري مراكز الشرطة، حرص شرطة دبي على تسخير التكنولوجيا وتطويعها والاستفادة من التقنيات والكوادر الفنية والبشرية لخدمة رجل الشرطة، ومكافحة الجريمة والحد منها وتقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين، مما جعلها المؤسسة الأمنية التي دائماً ما تتطلع إلى كل ما هو تقني وحديث.

استراتيجية

وأضاف العميد علي غانم أن مجلس مديري مراكز الشرطة ستقوم بتجربة جهاز «sps –express» في منطقة شارع الرقة في خطوة تهدف إلى تحقيق توجهات القيادة الرشيدة ودعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الساعية إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة بما يساهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أولاً بأول، وتقدم حلولاً عملية وسريعة تتسم بالجودة والكفاءة.

تعريف

وأوضح العميد علي غانم أن الجهاز الذي ستتم تجربته بالتعاون مع شركة «داهوا» عبارة جهاز معدني بتقنيات تصوير لاسلكية، حيث يقوم الجهاز بالاتصال السريع بغرفة العمليات في مراكز الشرطة من خلال استخدام بطاقة الهوية، حيث يقوم الشخص المتصل بإدخال بطاقة الهوية في الجهاز للتعريف بنفسه ومن ثم يقوم بالاتصال بغرفة العمليات الموجودة في منطقة الاختصاص، وهذا سيؤدي إلى رفع مؤشر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مناطق الاختصاص، بالإضافة ارتفاع نسبة الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين وزوار إمارة دبي.

وأشار العميد علي غانم إلى أن مميزات الجهاز تتمثل في انه مزود بكاميرا HD تعمل بنظام الرؤية الليلية، ويوجد فيه جهاز استقبال مركزي لنقل الصوت والصورة، ومزود بنظام تحذير ضوئي وسمعي، وسهولة التركيب في كل المناطق مع قابلية الربط مع كل الشبكات السلكية واللاسلكية، وإمكانية الربط مع نظام المدينة الآمنة أو بشكل فردي، بالإضافة إلى إمكانية ربط جهاز واحد أو أكثر مع التحكم المركزي للمنظومة جميعها من غرفة العمليات.

توسّع

وقال العميد على غانم أن الجهاز يستخدم للحالات الطارئة التي تستدعي تدخل رجال الشرطة بصورة عاجلة، حيث سيتم توزيعه بعد التجربة في المناطق الشاطئية والحدائق والأسواق وغيرها من الأماكن المهمة، كما يمكن استخدامه في المطارات والملاعب ومحطات المترو والباصات، والمدارس والجامعات، كما يمكن إضافة تطبيقات ذكية مثل قراءة هوية الإمارات، وإمكانية الربط مع نظام SPS المركزي وتوفير الخدمات المقدمة لكل المستخدمين بعيداً عن مركز الشرطة.