رئيس جنوب السودان يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، أمس، واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الرئيس كير مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وخلال الجولة التي قام بها الضيف في واحة الكرامة استمع إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن موقع الواحة الذي يزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل، ويعبر عن الكثير من القيم.