دورة ميدانية لمنتسبات التفتيشات الأمنية برأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

استقبل المقدم أسامة عبدالله المطوع رئيس قسم شرطة مطار رأس الخيمة، 16 منتسبة من منتسبات دورة التفتيشات الأمنية للعنصر النسائي، التي عقدت بإدارة التفتيش والإبطال بمديرية الأسلحة والمتفجرات، والتي يمثل منتسباتها كلٌ من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وقسم شرطة المطار، وقسم شرطة الحراسات بشرطة رأس الخيمة، وذلك برئاسة محاضرة الدورة، مساعد أول أسماء حميدان الزعابي، من إدارة التفتيش والإبطال بمديرية الأسلحة والمتفجرات، بهدف تطبيق مكتسبات الدورة ميدانياً على أرض الواقع.

حيث استقبل المقدم أسامة المطوع، منتسبات الدورة، وشاركت كلٌ من شرطي أول مريم سبيت المحرزي، وشرطي أول حمدة إسماعيل، في تقديم شرح وافٍ لمنتسبات دورة التفتيشات الأمنية للعنصر النسائي، حول إجراءات عملية التفتيش في المطارات، والآليات المتبعة في تفتيش المسافرين، والمشتبه بهم، مع تعريف المنتسبات بمهارات التعامل مع الآخرين، وإجراءات التعامل مع الأجسام والمواد الخطرة أو المشتبه بها، كما تم تسليط دائرة الضوء على أساليب الإجراءات الأمنية والتفتيش الأمني وأنظمة المطارات.