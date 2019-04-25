شرطة دبي تفوز بجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تسلّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، «جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة»، التي فازت شرطة دبي بـ 3 جوائز، منها جائزة الداعم المؤسسي المتميز (القطاع العام)، وذلك لدورها البارز في دعم قضايا أصحاب الهمم والتزامها بمبادئ المسؤولية المجتمعية، وجائزة المبادرة المتميزة عن مشروع «باراتيكواندو للتأهيل»، بالإضافة إلى فوز عائشة حسن الحوسني عن فئة موظف الشؤون الإدارية المتميز.

تثمين

وثمّن اللواء المري جهود مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي منذ تأسيسه وما يقدمه من مبادرات وأنشطة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.

وأثنى القائد العام لشرطة دبي على دور المجلس في تطوير الخدمات الذكية التي تعزز من إسعاد أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، ومساهمته في تفعيل استراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم 2021/‏‏2016 والاهتمام بتلك الفئة وفاء وتقديرا وعرفانا لما قدموه للمجتمع والوطن، وعقد دورات تهدف إلى رفع كفاءة أداء الموظفين ومستواهم العملي والوظيفي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

خدمات متميزة

وأشاد اللواء المري بجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة وأهدافها التي تسعى إلى النهوض بخدمات التربية الخاصة وتكريم العاملين في قطاع التربية الخاصة وإيجاد بيئة تنافسية مؤهلة تضمن إتاحة الفرص للعاملين في القطاع من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ضمن معايير عالمية وبرامج نوعية متميزة، وتشجيع الكوادر الإدارية والفنية الوطنية منها بشكل خاص على العمل مع أصحاب الهمم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن شرطة دبي تحرص على تطبيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتفعيلها في شرطة دبي ودعم المبادرات والأنشطة الداعمة والدامجة لأصحاب الهمم في المجتمع.

دافع

من جهته قال المقدم سعود الرميثي، إن الجائزة تعد بمثابة دافع للمجلس للاستمرار على نهجه ومواصلة الجهود للإتيان بأفكار مبتكرة ومبادرات أكثر إبداعا تمس حياة أصحاب الهمم بشكل مباشر وتعمل على حل مشاكلهم. مبيناً أن المجلس أطلق استراتيجية خاصة بالمبادرة للأعوام 2016-2021 متضمنة 5 برامج هي إدماج وحماية واستدامة ومهاراتي.