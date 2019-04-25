دعوة لخفض السرعات على طريق الشيخ زايد - القرم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه وخفض السرعات على طريق الشيخ زايد «الشرقي الدائري» القرم، بالاتجاهين، لتعزيز السلامة المرورية، بسبب الأعمال التطويرية لزيادة السعة الاستيعابية للطريق وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأوضح العميد خليفة محمد الخييلي، مدير مديرية المرور والدوريات، أنه بسبب الأعمال الإنشائية على الطريق التي تستمر مدة شهرين، تم إغلاق كتف الطريق الأيمن من نفق فندق القرم حتى جسر السعادة بالاتجاهين، وممرات المشاة على كورنيش القرم، ومسار الدراجات الهوائية.

وحذر السائقين المشتركين في حوادث مرورية من خطورة الانتظار على الطريق في موقع الحادث لتجنب وقوع حوادث أخرى، موضحاً أنه يتم تطبيق المادة رقم 98 من قواعد وإجراءات الضبط المروري على السائقين المخالفين بعرقلة حركة السير بأي طريقة كانت بغرامة 500 درهم.

وأشار إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يحافظ على سلامة الجميع ويجنب إعاقة انسيابية حركة السير والمرور.

وحث على عدم التجمهر في أماكن الحوادث المرورية وإيقاف المركبات لالتقاط الصور مما يشكّل خطورة على الجميع.