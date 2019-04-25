تدشين تطبيق «أبحر بأمان» لمرتادي البحر

المصدر: Ⅶ دبي - سعيد الوشاحي

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي تطبيق «أبحر بأمان» والخاص بالرحلات البحرية بجميع أنواعها، والذي يُمكّن مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة، وتوفير آلية سهلة وموثوقة للاتصال أو طلب الاستغاثة من القيادة العامة لشرطة دبي، والمتمثلة بالإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الموانئ، لتقوم الشرطة بعد ذلك بتحديد موقع المستخدم والعديد من المعلومات عن رحلته من خلال منصة ذكية في العمليات مرتبطة بالتطبيق تحتوي على شاشة تحكم خاصة.

تنبيهات تحذيرية

ويضم التطبيق العديد من الخصائص منها طلب الاستغاثة البحرية في الحالات الخطرة، وخاصية تتبع الرحلات، وتنبيهات تحذيرية عن الرحلات المتأخرة، وتحديد مناطق الغوص، ومشاركة الرحلات، وسرعة الاستجابة والوصول الدقيق إلى المستغيث، وخاصية تحديد نوع الاستغاثة ودرجة خطورتها، والتكامل مع التطبيقات الحكومية الأخرى، وتوفير الاستخدام المجاني والسهل للخرائط البحرية.

جاء الإعلان عن التطبيق في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشرطة أمس في مارينا دبي برئاسة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، وبحضور اللواء مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعقيد سعيد سالم سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، وممثلين من سلطة مدينة دبي الملاحية، وإدارة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمجموعة العالمية للأمن، ومجموعة نخيل، والشركاء العاملين في القطاع البحري.

تطوير الخدمات

وقال اللواء طيار أحمد بن ثاني: إن القطاع البحري في دبي له مكانة وسمعة عالمية كبيرة، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياحي والترفيهي، وإن دبي غدت عنواناً للمدن الآمنة، ووجهة عالمية لمرتادي ومحبي الرياضات البحرية، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، حريصة على تطوير كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات شرطة دبي بمختلف تخصصاتها بما فيها القطاع البحري، وذلك من خلال الابتكار في المجال الأمني، وإيجاد أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بمواصفات عالمية تعزز الأمن والأمان وتساهم في تحقيق السعادة، وذلك وفقا لخطط منهجية منظمة ودقيقة وأجهزة مراقبة حديثة، إلى جانب تقديم خدمات ذات جودة عالية لمستخدميها، والاستعانة بمنظومة الابتكار.

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وقال العقيد سعيد سالم سعيد، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، إن التطبيق يضمن تغطية كافة مناطق الاختصاص لمركز شرطة الموانئ، وأن 99% من البلاغات الواردة إلى مركز شرطة الموانئ ضمن نطاق التغطية، وأنه يغطي مساحة 7 أميال بحرية في العمق و70 ميلا بحريا على طول سواحل إمارة دبي، مؤكداً أن الجهود الأمنية في هذا الجانب مستمرة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.