عبد الله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان التعاون والأوضاع في المنطقة

المصدر: Ⅶ باريس- وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي.

جرى خلال اللقاء - الذي عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى فرنسا - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها الثقافية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وفرنسا، والحرص المستمر على تعزيزها، وتنمية أوجه التعاون المشترك، في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه، رحب جان إيف لودريان بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لفرنسا، وهناك حرص دائم على تعزيز الجهود لتنمية أوجه التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.