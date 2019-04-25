سلطان الجابر: الإمارات منارة التسامح والحوار

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تقدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، بالتهنئة للقيادة الرشيدة ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، منح إمارة الشارقة لقب «عاصمة عالمية للكتاب 2019» الذي يعد امتداداً لمسيرة الاستثمار في الثقافة والكتاب كأداة لتطوير الإنسان والمجتمع، واعتماد التنمية الفكرية والثقافية والأدبية كأحد مرتكزات المسيرة التنموية لدولة الإمارات منذ بزوغ فجر تأسيسها.

وقال معاليه «يؤكد حصول إمارة الشارقة على هذا اللقب نجاح استراتيجيات دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمنارة ثقافية عالمية تسهم في توطيد مبادئ التسامح والحوار بين الحضارات، حيث ستكون الدولة على مدى عام كامل الوجهة الأكثر أهمية للمثقفين والأدباء والكُتّاب والقراء من مختلف أنحاء العالم».

وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني للإعلام يحرص دائماً على تحفيز الحركة الثقافية والإعلامية وصناعة النشر في دولة الإمارات، عبر توفير الدعم اللازم للمؤسسات ذات العلاقة والكتّاب الإماراتيين وروّاد النهضة الثقافية لتمكينهم من مواصلة تطوير وتوفير محتوى يثري معارف القراء ويحفظ الموروث الثقافي للدولة، ويرسخ مكانتها العالمية المرموقة، ويهيئ أفراد المجتمع والأجيال الصاعدة لما يحمله المستقبل من تطورات.