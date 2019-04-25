عبد الله بن بيه: الحوار بين الأديان واجب ديني وإنساني

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أهمية الحوار بين الأديان وضرورة اعتباره واجباً دينياً وإنسانياً، وأن يكون هذا الحوار مستمراً لا موسمياً.

وأضاف، أن الإسلام لا يكتفي بمجرد الاعتراف بالتعددية الدينية بل يحترمها، والله عز وجل جعل دور العبادة محميّة لا يمكن أن تمتد إليها يد الاعتداء.

جاء ذلك خلال استقباله، أمس، جان فيجل المبعوث الخاص لتعزيز الحريات الدينية خارج الاتحاد الأوروبي، والمطران افرايم تنديرو رئيس الاتحاد الإنجيلي العالمي، وذلك بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي الأمين العام لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. وثمّن المجتمعون الدور الريادي للإمارات في السلم العالمي ورعاية مبادرات السلام والتسامح والتعايش بين الأديان.