حاكم الشارقة يفتتح المقر الحديث لمنشورات القاسمي في منطقة الطرفا

المصدر: Ⅶ الشارقة ــ البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في منطقة الطرفا بمدينة الشارقة المقر الحديث لمنشورات القاسمي.

وتفضل سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري للمبنى، وإطلاق الموقع الإلكتروني لمنشورات القاسمي ليصبح متاحاً بذلك التدشين لاستخدام الجمهور، حيث يستطيع المتصفح طلب إصدارات منشورات القاسمي الورقية والإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني واقتنائها عبر توصيلها سواء من خلال البريد العادي أو السريع.

وعرج سموه للمعرض التوثيقي النادر من نوعه والمقام بمناسبة افتتاح مقر منشورات القاسمي، والذي حمل عنوان (سلطان وخير الجلساء)، حيث احتوى ضمن معروضاته على أصول مخطوطات مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي طبعت على مدار خمسة وثلاثين عاماً مضت، والتي تنوعت ما بين الكتب التاريخية والأدبية والمسرحية والسيرة السياسية الحضارية. ويأخذك المعرض عبر رحلة شيقة للطريقة التي يكتب بها سموه مؤلفاته، وطريقة اختياره للورق والخط ونوع وشكل الغلاف، ويبرز حرص سموه على المتابعة الحثيثة والدقيقة في مراحل إخراج الكتاب وطباعته، مما يعني شغف واهتمام سموه بعملية الكتابة والقراءة والطباعة والشكل الجمالي للمطبوع ليصل إلى القارئ فيحببه في الاطلاع والقراءة.

معرض

ويحتوي المعرض على أربع وعشرين عارضة زجاجية تضم أكثر من ثمانية وعشرين كتاباً لصاحب السمو الشيخ الدكتور القاسمي، تعكس تجربة الكتابة والمتابعة للإنتاج والمنجز النهائي في ثوب قشيب يسر القارئ.

ثم تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء مقر منشورات القاسمي متفقداً المكاتب الإدارية والمخازن واستراحة الموظفين وقاعة الضيافة ومكتبة المطالعة التي من المقرر أن تخدم سكان المناطق المحيطة بالمبنى، وتقدم لهم عناوين منوعة وعديدة في مختلف الضروب الأدبية والعلمية.

وقد تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بهذه المناسبة بتقديم محاضرة بعنوان (تاريخ الخليج الجغرافي)، تناول فيها تاريخ تشكل جزيرة العرب والبلدان التي تحيط بها، بالإضافة إلى استعراضه لعدد من الخرائط التاريخية التي وثقت لهذه المنطقة في عصور مختلفة، مفصلاً إياها وموضحاً الأسس التي استند إليها واضعو تلك الخرائط والطرق التي استقوا منها معلوماتهم.

بعدها دشن سموه أحدث إصدارات منشورات القاسمي، والذي جاء بعنوان (أحاديث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي «1972م- 2018م»)، ويعد أحدث موسوعة فكرية إعلامية جمعت أقوال وخطب ومحاضرات وأحاديث سموه في سبعة أجزاء، فيما خصص الجزء الثامن من الموسوعة للفهرس الشامل، وهي مجلدات تناول سموه فيها معظم القضايا السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية عبر جميع إصدارات سموه، فيها مجمل أفكاره ورؤاه وأنشطته من خلال خطبه وزياراته الميدانية ولقاءاته الصحفية والإعلامية مع وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.