«الصحة» تطلق فعاليات الأسبوع العالمي للتطعيمات

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس فعاليات الأسبوع العالمي للتطعيمات بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة بهدف إذكاء الوعي بأهمية التطعيمات ودورها الفعال في القضاء على الأمراض المعدية والمستهدفة بالتطعيمات ورفع نسبة التغطية باللقاحات والتي تستهدف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 30 أبريل الجاري تحت شعار «محميون معاً - اللقاحات تحقق الغرض» والذي حددته منظمة الصحة العالمية لهذا العام.

وجاء الإعلان عن إطلاق أسبوع التطعيمات خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة أمس، في فندق «هوليدى إن فستيفال سيتي» بدبي بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية رئيس اللجنة العليا لبرنامج الوطني للتحصين والدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الطب الوقائي في الوزارة والدكتورة ليلى الجسمي رئيسة قسم التحصين وممثلين عن دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة دبي وعدد من العاملين في إدارة الرعاية الأولية والطب الوقائي.

وتم خلال حفل الافتتاح الرسمي تكريم اللجان المساهمة في دعم برنامج الوطني للتحصين وإدارات الوزارة الداعمة للبرنامج كشركاء استراتيجيين والأفراد الداعمين لبرنامج التحصين بشكل مستمر، بالإضافة إلى افتتاح معرض مصاحب لهذه الفعاليات يشمل نشر الوعي عن البرامج الداعمة للتطعيمات مثل تطبيق ذكي تطعيم برنامج الفحص الدوري «اطمئنان» وعيادات صحة المسافرين بالإضافة إلى مشاركة هيئة الصحة بدبي بنشر الوعي في هذا الجانب.

وأشار الدكتور حسين عبدالرحمن الرند إلى أهمية مشاركة الوزارة والهيئات الصحية في الأسبوع العالمي للتطعيمات بهدف تحسين نتائج المؤشر الوطني لنسبة تغطية جميع أفراد المجتمع بالتطعيمات لوقايتهم من الأمراض.