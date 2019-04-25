«إبتيك» يستعرض 15 مشروعاً حول أنظمة الذكاء الاصطناعي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ صبري صقر

استعرض طلاب مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إبتيك» في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، 15 مشروعاً حول أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المركز، حيث استعرض الخبراء الإنجازات التكنولوجية وخاصة الأنظمة الذكية والمتقدمة وتطبيقات تكنولوجيا الشبكات. وتضمنت مشاريع مركز «إبتيك» التي تم استعراضها خلال الحفل الاستخدام الأمثل والذكي لموارد المؤسسات وأنظمة البنى التحتية ووسائل التواصل الاجتماعي وتحليل المشاعر والتلخيص التلقائي للغة العربية والمدن الذكية وتخزين البيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء، كما تم عرض تقنيتين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، اللتين تخضعان حالياً لمرحلة التسويق التجاري.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «نبارك لمركز «إبتيك» في جامعة خليفة والقائمين عليه المستوى الذي وصلوا إليه خلال العقد الماضي. نحن فخورون بالإنجازات المتميزة التي حققها المركز، حيث يشهد سجلهم الحافل بالإنجازات على مدى التطور الذي وصل إليه رأس المال الفكري والبشري وعلى عملية نقل المعرفة على مستوى القطاعين الأكاديمي والحكومي على حد سواء».

60 براءة اختراع

وأكد الحمادي، في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إبتيك» في جامعة خليفة أثبت مكانته الرائدة في مجال الأبحاث بعد مرور عقد من الإنجازات المتتالية للمركزن مشيراً إلى أن مركز «إبتيك» سجل ما يزيد على 60 براءة اختراع، حصل منها على قرابة أكثر من 40 براءة اختراع حتى الآن.

وقال: «قد يعتبر البعض شهادتي مجروحة في هذا المركز، ولكن بكل أمانة حقق نقلة نوعية في الأبحاث والابتكارات»، مشيراً إلى أن المركز تم تأسيسه بالتعاون بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» ومؤسسة الاتصالات البريطانية «بي تي»، وبدعم من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات.

وقال الدكتور نواف الموسى، مدير مركز «إبتيك» بالوكالة والأستاذ المساعد في جامعة خليفة: «نحن فخورون في مركز «إبتيك» بإثبات قدراتنا في تطوير رأس المال الفكري والبشري ونقل المعرفة البحثية، وكذلك مهارات التسويق التجاري، كما نفخر بالاتساع الجغرافي الذي وصلنا له في مجال الملكية الفكرية، والذي تعدى السوق الأوروبية وشمال أفريقيا ليصل إلى الصين».

وقال البروفيسور تيم وايتلي، المدير الإداري للبحوث التطبيقية في مؤسسة الاتصالات البريطانية «بي تي»: «يسعدنا أن نكون شركاء لألمع العقول في مركز «إبتيك» الذي أصبح بأهدافه ورؤاه أولوية محورية لمؤسسة الاتصالات البريطانية «بي تي»، في وقت أصبحت فيه مسيرة التقدم التكنولوجي تؤثر على حياة كل المجتمعات والشعوب»، مشيراً إلى أن مركز «إبتيك» استطاع التأثير في مستقبل العالم الحقيقي في مجتمع دولة الإمارات من خلال الشراكات مع القطاعات الحكومية والأكاديمية والصناعية.