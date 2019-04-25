حملة توعية في أبوظبي بمخاطر السيارات المهملة

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي حالياً حملة توعية وتثقيف مكثفة وواسعة النطاق بشأن السيارات المهملة، بهدف التعريف بأضرار هذه الظاهرة على المظهر العام للمدن وعلى البيئة.

وأشارت البلدية أن الحملة تندرج ضمن إطار حرصها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقوانين الخاصة بالحفاظ على المظهر العام والسكينة، وفي مقدمتها القانون رقم 2 لسنة 2012، وكذلك الأمر لتعزيز الشراكة مع المجتمع لمواجهة الظواهر السلبية وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.

وأشارت البلدية أن الحملة تشمل نطاقاً جغرافياً كبيراً يغطي جميع مناطق جزيرة أبوظبي من خلال وسائل متعددة ومنها استخدام الشاشات المنتشرة في الشوارع، وزخم إعلاني وإعلامي.