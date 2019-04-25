«طرق دبي» تعتمد إطار عمل الاستدامة في جميع الأنشطة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، إطار عمل الاستدامة للهيئة، وذلك في إطار جهودها لتحقيق نهج شامل لتطبيق ممارسات الاستدامة في جميع الأنشطة التابعة للهيئة.

ويشمل «إطار عمل الاستدامة» للهيئة محاور رئيسة هي:«الرفاهية والسعادة المستدامة، والنقل المستدام، والنمو الاقتصادي المستدام والمشاركة»، بما يحقق التوازن بين المحاور الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.

وقال مطر الطاير: «أصبح مفهوم الاستدامة مُترسخاً في الأداء المؤسسي لهيئة الطرق والمواصلات، ويعد محور حماية البيئة وترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن أولويات عمل الهيئة، وذلك تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة بـ «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي.

وأضاف: «يأتي اعتماد إطار عمل الاستدامة ترجمةً لحرص الهيئة على الارتقاء بمستويات النضج في هذا المجال، لتكون من أكثر الجهات الحكومية استدامة في مجال الطرق والنقل على المستوى العالمي».

وأكد الطاير أن هذا الإطار يدعم تحقيق توجهات حكومة دبي بتحويل الاستدامة إلى ثقافة عمل في كل الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأوضح الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي نفذت العديد من المشاريع والمبادرات التي تُعنى بالاستدامة، ومنها تعزيز منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، والتي أسهمت في زيادة عدد مستخدميها من 163 مليون عام 2006 إلى أكثر من 589 مليون راكب عام 2018، كما تنفذ الهيئة حالياً خطة لتحويل 50% من أسطول مركبات الأجرة في دبي لمركبات هجينة وكهربائية بحلول عام 2021، وكذلك تطبيق إنارة الطرق الموفرة للطاقة «LED»، والاستبدال بأسطول حافلات المواصلات العامة حافلات جديدة مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، ومنها حافلات «يورو 5» و«يورو 6» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب التحول الإلكتروني والذكي لمختلف الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

مقارنات معيارية

ومن جهته، أوضح ناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية ورئيس اللجنة العليا للاستدامة في الهيئة: «أنه تم تطوير إطار عمل الاستدامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، من خلال عمل مقارنات معيارية مع جهات عالمية ومحلية رائدة في هذا المجال، والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتوجهات الاستراتيجية للاستدامة على المستويين الاتحادي والمحلي، وبما يتناسب مع متطلبات جميع الفئات المعنية من المتعاملين، والموظفين، والموردين، والمقاولين، والشركاء، والمجتمع».

التزام

وأضاف بو شهاب: «الهيئة ملتزمة بدمج مبادئ الاستدامة في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المؤسسية للهيئة، لضمان إنشاء بنية تحتية وأنظمة نقل ومواصلات مبتكرة ومستدامة بمواصفات عالمية، ما ينعكس على تحسين جودة الحياة وسعادة المجتمع».

وتنشر هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقاريرها عن أداء الاستدامة بشكل دوري، فضلاً عن تطبيق العديد من المبادرات المجتمعية والبيئية بهدف توعية جميع الفئات المعنية وتشجيعهم للمشاركة في دعم التنمية المستدامة.