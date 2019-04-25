«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروع الطاقة الشمسية في بوركينا فاسو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، اتفاقية مع حكومة بوركينا فاسو، يقدم بموجبها قرضاً تنموياً بقيمة 36.7 مليون درهم، ما يعادل (10 ملايين دولار) لتمويل مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية في بوركينا فاسو.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الصندوق بحضور روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، ووقّع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي المدير العام، وألفا باري، وزير الخارجية والتعاون في بوركينا فاسو، وحضر التوقيع خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

ويسهم مشروع محطة الطاقة الشمسية في توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في 42 منطقة ريفية في بوركينا فاسو من خلال إنتاج 3.6 ميغاواط من الطاقة المتجددة يستفيد منها أكثر من 73 ألف شخص، حيث تسهم المحطة في تغذية نحو 4300 منزل، إضافة إلى 21 مركزاً صحياً و86 مدرسة.

وقال محمد سيف السويدي: «يسرنا التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع استراتيجي لدعم قطاع الطاقة بحضور رئيس بوركينا فاسو، حيث تجسّد الاتفاقية حرص دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في كل المجالات، خاصةً التنموية منها، وبما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة في بوركينا فاسو».

خدمات

وأضاف أن المشروع الذي يخدم شريحة واسعة من سكان المناطق الريفية في بوركينا فاسو سيعمل على تحسين تأمين احتياجات العديد من المناطق الريفية بالكهرباء، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين سبل المعيشة في تلك المناطق.

من جانبه، أشاد ألفا باري، وزير الخارجية والتعاون الدولي في بوركينا فاسو، بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في دعم الأولويات الوطنية التي حددتها حكومة بوركينا فاسو لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن الطاقة مكون رئيسي في خطط التنمية التي اعتمدتها الدولة، حيث يسهم المشروع في تخفيف الاعتماد على وقود الديزل، وحماية البيئة من خلال تجنب انبعاثات 2500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتمكين آلاف السكان من الوصول إلى كهرباء بصورة مستدامة.

ويشمل المشروع توريد وإنشاء 6 محطات كهربائية مركزية تعمل باستخدام هجين من الطاقة الشمسية والديزل، كما يشمل المشروع توريد وتركيب معدات حفظ استقرار الشبكة الكهربائية والأعمال المدنية لتشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية.

ويأتي تمويل المشروع ضمن الدورة التمويلية الثالثة من المبادرة التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2013 لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية والبالغة قيمتها 350 مليون دولار، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه في بوركينا فاسو منذ عام 1998، حيث موّل الصندوق مشروعين في قطاعي الكهرباء والمياه والزراعة بقيمة إجمالية بلغت نحو 53 مليون درهم (14.4 مليون دولار).