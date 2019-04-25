7.4 ملايين درهم إنفاق «دار البر» في رأس الخيمة خلال 2018

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشف علي عبد الله الشحي، مدير فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة، أن فرع الجمعية أنفق 7 ملايين و467 ألف درهم على المشاريع الخيرية والإنسانية خلال العام الماضي، شملت علاج المرضى، وسداد الرسوم الدراسية لأبناء الأسر المعسرة، ومشروع الأضاحي، والمساعدات المادية والمعيشية، لافتاً إلى أن فرع الجمعية في رأس الخيمة يكفل 121 يتيماً.

وأوضح الشحي، خلال ملتقى التسامح الذي نظمته الجمعية في رأس الخيمة وجمع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال الداعمين لبرامج الجمعية، أن الملتقى يهدف إلى إبراز قيمة التسامح في المجتمع الإماراتي، كجزء أصيل في الشخصية الإماراتية، وباعتباره صفة وسلوكاً إنسانياً يمارسه المواطنون والمقيمون على أرضها.

وأشار إلى أن الملتقى شهد إطلاق العديد من الفعاليات أمام الحضور لتقديم مقترحاتهم لتعزيز ثقافة التسامح، مع التركيز على إبراز قيمتها كإحدى المآثر التي اشتهر بها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في علاقاته مع دول وشعوب العالم، وتوارثته قيادتنا الرشيدة التي جعلت الإمارات الوجهة الأولى لشعوب العالم .

ومن جانبه استعرض وليد ليواد النعيمي مدير مركز المعلومات الإسلامي في رأس الخيمة فيديو خاصاً، يحتوي على لقاء مع 4 من المهتدين الجدد من جنسيات وأعراق مختلفة حول العالم، تحدثوا فيه حول أسباب اعتناقهم الإسلام.