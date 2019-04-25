مدير عام محاكم دبي يبحث تعزيز التعاون مع القنصل التونسي

المصدر: دبي- البيان

استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، القنصل التونسي لطفي بن عامر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الودية بين الجانبين. ورحّب مدير عام محاكم دبي بالقنصل التونسي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في عمله، وأشاد القنصل في نهاية اللقاء بما وصلت إليه محاكم دبي من الجانب التقني والتطور الكبير في التحول الذكي في إجراءاتها وخدماتها المقدمة للمتعاملين، والتي تسهم بشكل فعال في التميز في تقديم الخدمات وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، مؤكداً أن ما وصلت إليه محاكم دبي من نظام منفتح ومتقدم يعتبر فرصة للاستفادة من الخبرات المتوفرة، لتحقيق العدالة وفق معايير عالمية.