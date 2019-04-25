«قضاء أبوظبي»: تخويل مكاتب الكاتب العدل بمهام توثيق عقود الشركات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، عن تخويل مكاتب الكاتب العدل التابع لها، بمهام توثيق عقود الشركات وكل تعديل يطرأ عليها، على أن تستمر مدة التخويل حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019، قابلة للتمديد.

وأشارت الدائرة عبر التعميم الإداري الذي أصدره المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي خلال الشهر الجاري وحصلت «البيان» على نسخة منه إلى أن التعميم جاء بناء على كتاب وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة الصادر بتاريخ 26 مارس 2019 الماضي. وبعد الاطلاع على مواد القانون يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً.