1700 متخصّص يشاركون في مؤتمر أبوظبي للصيدلة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

يفتتح الدكتور جاريث جوديير الرئيس التنفيذي لشركة صحة مؤتمر «أبوظبي للصيدلة السنوي الرابع»، الذي ينطلق اليوم وغداً في فندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، وتنظمه شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ويشارك فيه نحو 1700 متخصص، لتسليط الضوء على أهمية القطاع الصيدلاني في أي منظومة صحية، بهدف تعزيز دور الصيادلة في دعم وتحسين نظام الرعاية الصحية، وزيادة الوعي لديهم من خلال التعرف على آخر الابتكارات والمستجدات.

وقال محمد حارب القمزي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في شركة «صحة» أن المؤتمر يعقد تحت شعار «الابتكارات في الصيدلة»، وبحضور مكثف من قبل دائرة الصحة أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، ومستشفى زايد العسكري، ومستشفيات شركة مبادلة، والمكتب الطبي لوزارة شؤون الرئاسة.

ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة البريكي مديرة إدارة مستلزمات الصيدلة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: إن 46 متحدثاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، و8 خبراء عالميين.