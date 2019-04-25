«نور دبي» تنضم إلى التحالف الدولي لمكافحة «التراخوما»

المصدر: Ⅶ دبي - وام

انضمت مؤسسة نور دبي لعضوية التحالف الدولي لمكافحة التراخوما «ICTC»، والتي تعتبر أكبر منظمة دولية تضم 34 منظمة من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية التي تساهم في الجهود العالمية للقضاء على مرض التراخوما من خلال تنفيذ ودعم استراتيجية المراقبة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأكدت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة نور دبي، أهمية الانضمام إلى عضوية التحالف الدولي لمكافحة التراخوما والتي تتيح لنور دبي الفرصة لتبادل أفضل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات من خلال الشبكة الواسعة من المؤسسات المعنية بمكافحة التراخوما في جميع أنحاء العالم، استكمالاً لرحلة المؤسسة نحو تحقيق الهدف العالمي للقضاء على مرض التراخوما بحلول عام 2020.

وأضافت، أنه ومن خلال جهود نور دبي في برنامج القضاء على التراخوما في أمهرة في إثيوبيا، تم مساندة أكثر من 8 ملايين امرأة وفتاة في الحصول على العلاج والرعاية الصحية.. مشيرة إلى أن البرنامج يرتبط بأهداف الاستدامة الأخرى مثل تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي للحد من التراخوما.

ويعد مرض التراخوما من الأسباب الرئيسية للعمى في جميع أنحاء العالم، فهو مرض بكتيري ينتقل عن طريق العدوى عبر اللمس ويواجه 232 مليون شخص خطر الإصابة به في أفريقيا وآسيا.

ونجحت مؤسسة نور دبي في توزيع 72 مليون جرعة دواء، وإجراء أكثر من 330 ألف عملية جراحية وتوفير 205 آلاف مرفق صحي في أمهرة من خلال برنامج القضاء على التراخوما.

ومن المقرر أن يختتم البرنامج بالإعلان عن السيطرة على مرض التراخوما في إقليم أمهره في شمال إثيوبيا بحلول عام 2024، كما تقوم مؤسسة نور دبي بالتعاون مع الشركاء في التحالف الدولي لمكافحة التراخوما بدراسة إمكانية إدراج دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البرنامج الوقائي.