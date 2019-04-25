جمعية الإمارات للتنمية المجتمعية تنظم دورة «الرهاب الاجتماعي»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

نظمت جمعية الإمارات للتنمية المجتمعية محاضرة بعنوان «الرهاب الاجتماعي» قدمتها الدكتورة ناديا بوهناد المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ناديا بوهناد للتطوير والتوجيه بمقر الجمعية. وهدفت المحاضرة إلى التعرف على الرهاب الاجتماعي وكيفية التخلص من الأعراض التي تصيب الجسم أثناء مواجهة الجمهور والتعرف على أدوات القياس النفسي للتخلص من الشعور بالقلق والتوتر والخجل وكيفية التعبير عن وجهة نظرك أمام الآخرين.

واستهلت الدكتورة ناديا الحديث في المحاضرة بتعريف الرُّهابِ الاجتماعي وهو الاضطراب والقلق الاجتماعي، ويشار إليه أحياناً بأنه نوع من الاضطرابات التي تسبب الخوف الشديد في المواقف الاجتماعية، وأن الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات لديهم صعوبة في التحدث أمام الناس.