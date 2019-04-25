دورة تدريبية حول الأمراض العصبية والعضلية أكتوبر المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبالتعاون مع معهد ميولوجي، ينظم المركز العربي للدراسات الجينية ــ أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية- دورة تدريبية عملية متخصصة في الأمراض العصبية والعضلية الرئيسية بعنوان مينا-مايو خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل بفندق روضة المروج بدبي- الإمارات.

وصرح الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية «تهدف الدورة إلى زيادة الوعي بين المتخصصين في المنطقة حول هذه الحالات النادرة المعقدة والدائمة في كثير من الاحيان، وزيادة مهارات المتخصصين من حيث التشخيص ومعايير الرعاية وكذلك تغيير الدراسات الجينية، بالاضافة إلى رعاية المشاريع التعاونية الأوروشرق أوسطية التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للمرضي وذويهم في كل بلد من بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا».

كما أكد على ان المركز العربي للدراسات الجينية يدرك مدى أهمية الدورات التدريبية وورش العمل للمتخصصين في علم الوراثة البشرية، لذا يطلق المركز سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والتي تستهدف المبتدئين في هذا المجال، والتي توفر للمشاركين تدريباً على احدث ما توصل إليه العلماء في مجال الوراثة البشرية.

مهارات

وأضاف: ستقوم الدورة التدريبية بمناقشة الأمراض العصبية والعضلية الرئيسية والتي تغطي المشكلات التشخيصية والعلاجية بما في ذلك: الضمور العضلي، ضمور العضلات الشوكي واعتلالات التمثيل الغذائي، ونأمل ان يتم تطبيق هذه المهارات والدورات في العيادات والمختبرات، كما أن من المقرر ان تكون دورة مينا-مايو الأولى هي أول دورة تدريبية تعقد كل عامين بالتوازي مع المدرسة الصيفية لعلم الميولوجيا في باريس.

نجاح

من جانبه أشاد الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس الأمناء بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بالنجاح الملحوظ لفعاليات المركز السابقة والتي استطاعت استقطاب الباحثين والمختصين في علم الجينات ليس على مستوى الإمارات فقط، بل على المستويين الإقليمي والدولي أيضا.