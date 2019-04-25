«جائزة الخير» تكرّم 15 متطوعاً

المصدر: دبي- وام

كرمت جائزة الخير للعمل التطوعي بدورتها الرابعة 15 متطوعاً في حديقة النحل في منطقة حتا بدبي، حيث سلم المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة، وفراس عزيز بن درويش الأمين العام للجائزة المكرمين شهادات التقدير. وأشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للعمل التطوعي، ودعم المؤسسات الرائدة في هذا القطاع، وتشجيعهم وتحفيزهم للمتطوعين لتعزيز المسيرة التطوعية نحو آفاق عالمية.

وأكد الشيخ سالم القاسمي، أن العمل التطوعي يعبر عن إحساس عالٍ بالمسؤولية من الأفراد تجاه محيطهم الاجتماعي وتجاه الإنسانية بشكلٍ عام، وهو يدلل على المقدار الذي يمكن للإنسان أن يحدثه من أثر إيجابي في حياة الآخرين، من دون انتظار أي مقابل مادي أو معنوي من عمله.