شرطة أبوظبي تدعو أصحاب الهمم إلى تسجيل بياناتهم لإسعادهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي أصحاب الهمم إلى تسجيل بياناتهم الشخصية في نموذج بيانات أصحاب الهمم، في إطار عام التسامح، وانطلاقاً من حرصها على إسعاد جميع المتعاملين وتلبية احتياجاتهم.وتهدف شرطة أبوظبي إلى حصر الخدمات التي يرغب أصحاب الهمم الحصول عليها ودراسة احتياجاتهم وآرائهم المستقبلية لتقديم خدمات نوعية متميزة لهم.

ويمكن التسجيل في نموذج بيانات أصحاب الهمم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، (www.adpolice.gov.ae) وإدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم، وكذلك التسجيل من خلال المحادثة المباشرة مع أحد موظفي مركز الاتصال الموحد المتواجدين للرد على استفسارات أصحاب الهمم والاستماع لآرائهم.