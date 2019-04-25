الإمارات تشارك في اجتماع حول الأرصاد الجوية في الجامعة العربية

المصدر: Ⅶ القاهرة - وام

شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ التي عُقدت أمس بالقاهرة، إلى جانب مسؤولي الأرصاد في السعودية وتونس والأردن والجزائر وجيبوتي والسودان ومصر، بحضور أعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية.مثّل الدولة في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد، وعضوية محمد عبد الله العبري، مدير إدارة الأرصاد، وعادل عبد الله الواحد، رئيس قسم المالية والمشتريات بالمركز.

وقال المندوس إن الاجتماع ناقش عدداً من البنود المهمة، منها أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ.