«حماية البيئة البحرية» تناقش تعويض أعمال التنظيف من التلوث

المصدر: دبي - وام

عقدت اللجنة المشتركة لحماية البيئة البحرية اجتماعها في دبي برئاسة سيف الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد، رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور عدد من المسؤولين من مركز الطوارئ والأزمات المحلي بإمارة الشارقة.

وبحث الاجتماع القوانين والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بحماية البيئة البحرية وكيفية وإمكانية التعويض من خلال وضع آلية متبعة مسبقاً مع اتباع الوسائل والقنوات الرسمية في عملية التعويض عند قيام السلطات المحلية بتنظيف البيئة البحرية من التلوث، علاوة على التشديد على مشكلة السفن المهجورة على المستوى المحلي. وأوصى رئيس اللجنة المشتركة بعرض ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات في الاجتماعين الأول والثاني على قائد عام شرطة الشارقة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للإمارة في الاجتماع المقبل للفريق.