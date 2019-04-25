قنصل الدولة يقدم براءة اعتماده في كردستان

المصدر: أربيل - وام

التقى أحمد الظاهري القنصل العام للدولة لدى إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى بكر رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم.

وقدّم الظاهري خلال اللقاء الذي عقد بمبنى دائرة العلاقات الخارجية بأربيل البراءة القنصلية لاعتماده قنصلاً عاماً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الإقليم.

ونقل أحمد الظاهري تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية لرئيس دائرة العلاقات الخارجية بإقليم كردستان العراق، والتأكيد على متانة العلاقات مع جمهورية العراق وخاصة مع إقليم كردستان.

من جانبه، رحّب فلاح مصطفى بكر باعتماد أحمد الظاهري قنصلاً عاماً جديداً لدولة الإمارات لدى الإقليم.