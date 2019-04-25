بدء مشروع بناء مساكن المواطنين في مدينة الرياض

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مُدن، المُكلّفة من حكومة أبوظبي، والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، بدء تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مساكن المواطنين في شمال مدينة الرياض في أبوظبي.

وأكد عبد الله الساهي الرئيس التنفيذي لشركة «مُدن»: «أن مشروع بناء مساكن المواطنين يعد أولوية رئيسية في أجندة الشركة، لتقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين، بما يُسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة الإماراتية، ويدعم أهداف خطة أبوظبي في توفير العيش الكريم للمواطنين وتأمين الاستقرار الأسري لهم».

تطوير

وأضاف: «يأتي المشروع في إطار حرص واهتمام حكومة أبوظبي على تطوير منظومة لإسكان المواطنين في مدينة الرياض، بما تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم في الحصول على مساكن عصرية أو تراثية، يتم اختيارها حسب رؤية وتطلعات المواطن، مشيراً إلى أن النماذج التي تطرحها «مُدن» حالياً، هي نتيجة استبيان طرحته الشركة مسبقاً، أسهم في إعطاء فريق العمل في شركة مدن العقارية فكرة واضحة عن رؤية المواطنين وتطلعاتهم، ومتطلباتهم الخاصة عند اختيار مساكنهم.

ومن ناحية تفصيلية، قال المهندس أحمد الشيخ الزعابي مدير مشاريع أول في الشركة: «إن مشروع بناء مساكن المواطنين في مدينة الرياض يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الشركة لعدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ حزمة من الوحدات السكنية في أحواض متفرقة في شمال مدنية الرياض، وذلك بعدما قامت الشركة بعمل فحص جيولوجي ومسح شامل للتربة في المنطقة، بما يضمن بناء الوحدات السكنية والتجارية بكفاءة عالية، بوجود بنية تحتية متكاملة ومستدامة».

تجهيز

وأشار إلى أنه يتم حالياً العمل على تجهيز المرحلة الثانية، التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مؤكداً أن المواطنين الذين تم التعاقد معهم سيضمنون كل احتياجاتهم الإسكانية.