زيارات ميدانية للمنشآت الغذائية في أم القيوين

المصدر: Ⅶ أم القيوين - وام

أكملت دائرة بلدية أم القيوين استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك ضمن خطة عامة تتضمن حملات تفتيشية وزيارات ميدانية للمنشآت الغذائية في مختلف مناطق الإمارة.

وقالت ميثاء جاسم شافي مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة بالدائرة: «إن إدارة الصحة العامة والبيئة أكملت استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال وضع خطة شاملة ومكثفة للرقابة على المنشآت الغذائية».

وشملت الاستعدادات قيام إدارة حماية البيئة والسلامة العامة بالدائرة بحملات تفتيشية مفاجئة على محلات المواد الغذائية لتشمل الأسواق ومصانع الأغذية والمطاعم والمطابخ الشعبية للتأكد من اشتراطات سلامة المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات والشروط ومدى صلاحيتها للتداول قبل طرحها في الأسواق، مؤكدة أن الحملات مستمرة وبشكل دوري وفق آلية تغطي جميع مناطق الإمارة حرصاً منها على صحة وسلامة الجمهور.

وستقوم الإدارة بعمل حملات تفتيشية على المطاعم التي تقدم وجبات سريعة في شهر رمضان والمطابخ الشعبية وتكثيف الرقابة على المخابز ومحال بيع الحلويات، إضافة إلى مراقبة بيع اللحوم وسوق الأسماك والخضروات والفواكه.

وأوضحت مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة بدائرة البلدية أن مفتشي الرقابة الغذائية سيقومون خلال شهر رمضان بحملات تفتيشية على الخيام الرمضانية والفنادق والأسواق والمطاعم والمطابخ الشعبية، ومحال البقالة وجميع المؤسسات التي تتعامل في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية للتأكد من التزامها بالشروط الصحية وتطبيق المعايير اللازمة في العرض والتخزين والنظافة العامة للمكان وأدوات الطهي والتزام العاملين بالزي الموحد.