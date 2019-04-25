دبي ترسّخ البيئة التشريعية للتنقل الذكي

المصدر: دبي - البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم «3» لسنة 2019 بشأن تنظيم التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة في دبي، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها إقليمياً، وبهدف ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لاعتماد حلول وتطبيقات المستقبل، ولتستهل بذلك الإمارة أولى مراحل تحديد الأطر التنظيمية وتطوير البنية التشريعية اللازمة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والأمان لمنظومة التنقل الذكي، التي تعكف دبي على تنفيذها في إطار رؤيتها للتحول للمدينة الذكية، وتبنّي كل التدابير اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الخدمة المتميزة للمجتمع بتوظيف أحدث التقنيات.

ويهدف القرار إلى تحقيق الأمان الكامل عند استخدام المركبات ذاتية القيادة، والإسهام في تحقيق استراتيجية الإمارة للتنقل الذكي المعتمد على استخدام هذه النوعية من المركبات.

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