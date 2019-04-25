الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم "الخميس " صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام و مغبرا أحيانا على بعض المناطق نهارا.

والرياح: شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على البحر، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س على البحر.. وموج البحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس يوم " الجمعة " صحوا بوجه عام يصبح غائما جزئيا ليلا.. والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س..وموج البحر يكون مضطربا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم " السبت " رطبا ليلا وفي الصباح الباكر ويحتمل تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية والداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.. والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر في العمق.. وموج البحر يكون متوسطا يضطرب أحيانا في العمق في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبالنسبة ليوم "الأحد " يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الغربية والساحلية.. والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س خاصة على البحر.. وموج البحر يكون متوسطا يضطرب أحيانا في العمق وشمال الدولة في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و توقع المركز أن يكون طقس " الإثنين " غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام.. والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على البحر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س خاصة على البحر.. وموج البحر يكون متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان.