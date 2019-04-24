مؤسسات حكومية وصروح عمرانية في أبوظبي تكتسي بعلم سريلانكا

المصدر: وام

اكتسى عدد من المؤسسات الحكومية و الصروح والمعالم العمرانية في العاصمة أبوظبي بعلم جمهورية سريلانكا مساء اليوم وذلك تضامنا مع ضحايا سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس و فنادق في العاصمة كولومبو مؤخرا و تأكيدا على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت الرافض لمختلف أشكال العنف و الإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين و عرق و أيا كان مصدره و منطلقاته.

فقد أضيئت بالعلم السريلانكي واجهات مقار كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " و قصر الامارات و سوق أبوظبي العالمي و مركز مارينا مول التجاري و برج كابيتال جيت إلى جانب جسر الشيخ زايد.