الإمارات وكازاخستان يبحثان التعاون بمجالات التدريب ومكافحة الجرائم

المصدر: وام

بحث اللواء مارات كوجاييف النائب الأول لوزير الداخلية في كازاخستان مع الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان .. أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

و ناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي حضره اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة في شرطة أبو ظبي والوفد المرافق - سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات مثل التدريب ومكافحة الجرائم إلى جانب تشكيل فريق عمل لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب الكازاخستاني سعادة رسلان جاقسليقوف القائد الأعلى للحرس الوطني.