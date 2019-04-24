الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق نهارا ورطبا ليلا وفي صباح الغد الباكر على المناطق الشمالية، والرياح نشطة السرعة خاصةً على البحر، وتكون مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المكشوفة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح شمالية غربية / 20 - 30 كم/ساعة تصل 50 كم/ساعة على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب الى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والمد الثاني عند الساعة 04:38 أما الجزر الأول عند الساعة 12:11 والجزر الثاني عند الساعة 12:22.

ويكون بحر عمان مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:21 والمد الثاني عند الساعة 01:01 والجزر الأول عند الساعة 20:24 والجزر الثاني عند الساعة 08:17.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 20 85 30

دبي 28 22 80 35

الشارقة 27 20 85 30

عجمان 29 21 80 35

أم القيوين 28 21 85 40

رأس الخيمة 29 19 80 40

الفجيرة 33 21 70 20

العين 30 17 75 25

ليوا 28 17 80 20

الرويس 27 20 80 40

السلع 29 18 85 30

دلما 27 21 80 40

طنب الكبرى 26 20 85 45

طنب الصغرى 26 20 80 40

أبو موسى 30 17 75 25